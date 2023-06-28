В Ковдорском округе в июле пройдет II Молодежный экофорум

В Ковдорском округе с 21 по 23 июля будет проходить II Молодежный экофорум «Гиперборея-Ковдор. Перезагрузка». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ковдорском округе с 21 по 23 июля будет проходить II Молодежный экофорум «Гиперборея-Ковдор. Перезагрузка».

- Главной целью мероприятия в этом году станет объединение усилий молодежи в деле сохранения природы Севера в интересах устойчивого развития экологической культуры, активного туризма и здорового образа жизни, — отметил глава Ковдорского округа Сергей Сомов.

В течение трех дней гостей ждут мастер-классы, квесты, экскурсии и пленэры. Участники поделятся успешным опытом реализации экологических инициатив, разработают экотуристический маршрут.

Также в этом году на форуме впервые пройдут спортивные мероприятия: трейл «Гиперборея» и велозаезд.

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