«Практически прокатил нас на горбу». Туристы встретили кита на морской прогулке в Кольском заливе

Летней светлой ночью в Заполярье туристам повезло испытать незабываемые ощущения во время морской прогулки по Кольскому заливу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летней светлой ночью в Заполярье туристам повезло испытать незабываемые ощущения во время морской прогулки по Кольскому заливу. Путешественники встретили кита.

- И штиль, и солнце, и самые крутые в мире киты, и самые острые ощущения! Кит вынырнул прямо под лодкой и практически прокатил нас на горбу. Жаль камера была выключена. Сможем ли повторить? - поделился впечатлениями Антон Чайко.

Напомним: Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали, какая мечта сбылась у них в Териберке.

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