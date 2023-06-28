В Мурманскую область для развития сотрудничества прибыли представители 16 стран

Представителям дружественных стран рассказали об экономической выгоде создания проектов в Мурманской области. Фото: t.me/andrey_chibis

Представители сразу 16 стран приехали в Мурманскую область. Их сопровождает посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, дипломаты из Аргентины, Венесуэлы, Уругвая, Доминиканы, Ирана, КНР, Мексики, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Никарагуа, Перу, Чили, Эль-Сальвадора, Турции и Бразилии знакомятся с потенциалом нашего региона и его преимуществами для наращивания сотрудничества.

Глава Мурманской области рассказал представителям дружественных стран об экономической выгоде создания проектов в Заполярье и привлекательности нашего арктического туризма.

Напомним: в России будет создана сеть терминалов для транспортировки белорусских грузов.

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