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НовостиПолитика28 июня 2023 8:35

В Мурманскую область для развития сотрудничества прибыли представители 16 стран

Их сопровождает посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Представителям дружественных стран рассказали об экономической выгоде создания проектов в Мурманской области. Фото: t.me/andrey_chibis

Представителям дружественных стран рассказали об экономической выгоде создания проектов в Мурманской области. Фото: t.me/andrey_chibis

Представители сразу 16 стран приехали в Мурманскую область. Их сопровождает посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, дипломаты из Аргентины, Венесуэлы, Уругвая, Доминиканы, Ирана, КНР, Мексики, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Никарагуа, Перу, Чили, Эль-Сальвадора, Турции и Бразилии знакомятся с потенциалом нашего региона и его преимуществами для наращивания сотрудничества.

Глава Мурманской области рассказал представителям дружественных стран об экономической выгоде создания проектов в Заполярье и привлекательности нашего арктического туризма.

Напомним: в России будет создана сеть терминалов для транспортировки белорусских грузов.

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