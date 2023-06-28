В Оленегорске ночью случился пожар в кафе

В ликвидации пожара участвовали семь человек личного состава и две автоцистерны.

В Оленегорске минувшей ночью случился пожар в кафе «Надежда» на улице Бардина.

- Информация о возгорании поступила дежурному диспетчеру в 00.32. На кухне огонь повредил электрощиток на площади два квадратных метра, продуктами горения закопчены стены и потолок по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ликвидации пожара участвовали семь человек личного состава и две автоцистерны. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Напомним: в мурманском автогородке горят гаражи, пострадал один человек.

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