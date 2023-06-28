В Оленегорске ночью случился пожар в кафе

В ликвидации пожара участвовали семь человек личного состава и две автоцистерны.
В Оленегорске минувшей ночью случился пожар в кафе «Надежда» на улице Бардина.
- Информация о возгорании поступила дежурному диспетчеру в 00.32. На кухне огонь повредил электрощиток на площади два квадратных метра, продуктами горения закопчены стены и потолок по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В ликвидации пожара участвовали семь человек личного состава и две автоцистерны. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Напомним: в мурманском автогородке горят гаражи, пострадал один человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru