В Мончегорске простятся с погибшим на СВО матросом Дмитрием Чешиным

Прощание с Дмитрием пройдет 29 июня в 11.20 в здании городского морга. В 12.00 – отпевание. Фото: Администрация города Мончегорска

Во время проведения СВО погиб матрос из Мончегорска Дмитрий Игоревич Чешин. 29 июня состоится прощание с военнослужащим.

- Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям бойца, погибшего при исполнении воинского долга в специальной военной операции, - отметили в администрации Мончегорска.

Прощание с Дмитрием пройдет 29 июня в 11.20 в здании городского морга. В 12.00 – отпевание. Похороны пройдут на городском кладбище в 12.40.

Напомним: морпех из Мурманска погиб в зоне проведения спецоперации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru