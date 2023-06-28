Начальница мурманского предприятия выплатила работникам долг по зарплате после вмешательства следкома

Женщина свою вину признала полностью и на стадии расследования полностью погасила задолженность.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области будут судить учредителя и директора компании, занимающейся производством строительных конструкций и столярных изделий. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, она задолжала пяти работникам более 350 тысяч рублей.
- С сентября 2022 года по апрель 2023 года начальница не выплатила зарплату, пособия и иные установленные законом выплаты сотрудникам предприятия. Деньги она расходовала на цели, не имеющие приоритета перед выплатами работникам, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.
Женщина свою вину признала полностью и на стадии расследования полностью погасила задолженность.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru