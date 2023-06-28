Начальница мурманского предприятия выплатила работникам долг по зарплате после вмешательства следкома

Женщина свою вину признала полностью и на стадии расследования полностью погасила задолженность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области будут судить учредителя и директора компании, занимающейся производством строительных конструкций и столярных изделий. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, она задолжала пяти работникам более 350 тысяч рублей.

- С сентября 2022 года по апрель 2023 года начальница не выплатила зарплату, пособия и иные установленные законом выплаты сотрудникам предприятия. Деньги она расходовала на цели, не имеющие приоритета перед выплатами работникам, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Женщина свою вину признала полностью и на стадии расследования полностью погасила задолженность.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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