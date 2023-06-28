Автоподъезд к Североморску перекроют для движения на три дня

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пару участков автоподъезда к Североморску перекроют для движения с 28 по 30 июня (с 10:00 до 12:00).

Так, 28 июня будет ограничено движение с 19-го по 20-й километр автодороги, а 29 и 30 июня - от дома №114 по проспекту Героев-Североморцев по 20-й километр автодороги.

- Будут выполняться взрывные работы. Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более 30 минут, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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