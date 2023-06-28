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НовостиОбщество28 июня 2023 7:34

Автоподъезд к Североморску перекроют для движения на три дня

Будут выполняться взрывные работы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пару участков автоподъезда к Североморску перекроют для движения с 28 по 30 июня (с 10:00 до 12:00).

Так, 28 июня будет ограничено движение с 19-го по 20-й километр автодороги, а 29 и 30 июня - от дома №114 по проспекту Героев-Североморцев по 20-й километр автодороги.

- Будут выполняться взрывные работы. Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более 30 минут, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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