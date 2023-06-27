Воспитанник Мурманского Нахимовского училища стал одним из победителей «Диктанта Победы»

Юноша правильно ответил на все 25 вопросов. Фото: Минобороны

Ислям Кульпидинов, который учится в Мурманском Нахимовском военно-морском училище, стал одним из федеральных победителей акции «Диктант Победы». Юноша правильно ответил на все 25 вопросов.

- В этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Нахимовца лично наградил федеральный координатор проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Самый главный приз - приглашение на Парад Победы 9 мая в Москве в 2024 году. Также победители акции получили книжные наборы военно-исторической литературы и денежные сертификаты.

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