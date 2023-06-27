В Мурманске наградили специалистов объединения молодежных центров города

Глава Мурманска Игорь Морарь наградил специалистов объединения молодежных центров города, вручив им благодарственные письма и почетные грамоты. Фото: администрация Мурманска

Глава Мурманска Игорь Морарь наградил специалистов объединения молодежных центров города, вручив им благодарственные письма и почетные грамоты.

- Поздравляю и искренне благодарю всех сотрудников, которые занимаются молодежной политикой. Вы умеете найти индивидуальный подход к каждому, помочь и подсказать, увлечь интересными проектами, - сказал мэр. - Уверен, с такой командой в молодежной жизни города будет множество интересных событий. Желаю не останавливаться на достигнутом, и не растерять тот задор, с которым вы сейчас работаете.

Отдельно он отметил трех молодых специалистов: Алену Костылеву, Диану Кротову и Марию Плотицину, которые за последние 10 лет добились профессионального успеха, став руководителями центров, но и внесли огромный вклад в организацию городских мероприятий.

Напомним: Андрей Чибис наградил призеров олимпиад и набравших 100 баллов по ЕГЭ выпускников.

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