В Кандалакшском районе перевернулся Chery Tiggo, пострадал один человек

В Кандалакшском районе утром 27 июня произошло ДТП с участием одной машины. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Кандалакшском районе утром 27 июня произошло ДТП с участием одной машины. На 1094-м километре автодороги Р-21 Кола перевернулась иномарка, на место выезжали спасатели.

- Легковой автомобиль марки Chery Tiggo 5 съехал в кювет и опрокинулся на бок. Пострадал один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники УГИБДД устанавливают причины произошедшего.

Напомним: под Апатитами столкнулись машина и мотоцикл, пострадал один человек.

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