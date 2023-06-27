Жители Мурманской области собирают гуманитарную помощь для 90 тысяч белгордцев

Северяне собирают гуманитарную помощь для белгородцев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей территории, которые затронула спецоперация, в Мурманской области не прекращается ни на день. За более чем год СВО из Заполярья отправили тонны вещей, которые нужны попавшим в непростые условия людям.

Сейчас северяне собирают гуманитарную помощь для белгородцев.

Фото: vk.com/opershtab_murman

- В настоящее время порядка 90 тысяч белгородцев, пострадавших от действий ВСУ, находятся в пунктах временного размещения в регионах страны, в том числе и в Мурманской области. Люди покинули свои дома из-за угрозы жизни, оставили все, чтобы спасти себя и своих детей, - сообщили в Мурманском оперативном штабе.

Фото: vk.com/opershtab_murman

Северяне активно отклинулись на слова губернатора о необходимости помощи жителям другого региона, вещи в пункты сбора несут коробками. 20 белгородских семей уже получили нужные вещи.

Фото: vk.com/opershtab_murman

Одежду, медикаменты, еду, канцтовары, бытовую химию и многое другое принимают по адресу Мурманск, проспект Ленина, 88 и в других отделениях «Единой России».

Фото: vk.com/opershtab_murman

Напомним: в мае первый груз гуманитарной помощи для жителей Приморского района Запорожской области отправили из Мурманска. В его составе были стройматериалы, а также спецтранспорт.

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