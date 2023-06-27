Следком завершил проверку по факту смерти мужчины и его дочери в Кольском районе

Следком Кольского района завершил проверку по факту смерти 17-летней девушки и 51-летнего мужчины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следком Кольского района завершил проверку по факту смерти 17-летней девушки и 51-летнего мужчины, тела которых нашли на берегу Верхнетуломском водохранилище. Напомним: в мае отец с дочерью отправились кататься на снегоходе по водоему и провалились под лед. Спасти их не успели.

- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события какого-либо преступления, - прокомментировали «КП»-Мурманск» в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области машина без водителя насмерть задавила мужчину.

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