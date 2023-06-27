Зацепился за оголенные провода. В Кировске возле бывшего аэропорта погиб краснокнижный лебедь

Птица зацепилась за оголенные провода. Фото: vk.com/kirap51

В Кировске у здания заброшенного аэропорта погиб краснокнижный лебедь. Птица зацепилась за оголенные провода.

- Шея у лебедя вспорота, как ножом, сантиметров на 20. Именно в том месте, где он висит, соединены концы провода. Почему же так низко летел? А может и не летел, а падал с высоты, где-то раньше поранившись, но именно в этом месте вот и зацепился, - приводят слова очевидца в группе «Суровые Хибиня» (18+).

В комментариях северяне жалеют красивую белоснежную птицу.

Напомним: полиция проводит проверку по факту загадочного исчезновения лебедя под Кандалакшей.

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