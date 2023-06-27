Гендиректор АО «Электротранспорт» прокомментировал ситуацию с простоем троллейбусов в Мурманске

Утром в Первомайском округе Мурманска «встали» троллейбусы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром в Первомайском округе Мурманска «встали» троллейбусы. Очередь, состоящую из общественного транспорта, сняли на видео.

- Те, кто торопится, на троллейбусы не садитесь, - предупредили в группе «Мурманск» (18+).

Ситуацию прокомментировал гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

- Простой возник из-за дорожных работ - идет асфальтирование. Троллейбусы стояли около 40 минут, из-за того, что отрывались от контактной сети, - поделился с «КП-Мурманск» Сергей Евгеньевич.

Напомним: в Мурманске отъезжающий от остановки автобус наехал на ногу мужчины.

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