Глава Коми о гибели мурманчанина в зоне СВО: Он отдал жизнь, защищая Родину от неонацистов, которые мечтают уничтожить Русский мир

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о гибели рядового из Ухты Игоря Старцева, уроженца Мурманска. Фото: Правительство Мурманской области

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о гибели рядового из Ухты Игоря Старцева, уроженца Мурманска.

- Он выполнял воинский долг в должности номера расчета отделения морской пехоты. Он отдал свою жизнь, защищая семью, Родину и нас с вами от неонацистов, которые при мощнейшей поддержке коллективного натовского Запада мечтают уничтожить Русский мир – наш многонациональный народ, духовность и культуру. Их замысел обречен – Победа будет за нами, за Великой Россией, - написал на личной странице в «ВКонтакте» Владимир Уйба.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего северянина.

Напомним: 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с речью о важности единения во время проведения спецоперации. Накануне в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. После выступления президента обращение к северянам записал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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