Сенатору Долгову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин отметил работу сенатора от Мурманской области Константина Долгова - его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: Константин Долгов
Владимир Путин отметил работу сенатора от Мурманской области Константина Долгова - его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Большая честь и радость получить из рук первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко высокую государственную награду в Кремле. Продолжу делать все, что в моих силах, на благо Родины. Служу России и нашему президенту! - поблагодарил Константин Долгов.
О том, что он удостоен награды, стало известно еще весной.
В 2005 году представитель Мурманской области в Совете Федерации Игорь Чернышенко также был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Напомним: Владимир Путин наградил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса орденом Дружбы за заслуги в укреплении международных отношений.
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