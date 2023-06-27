Сенатору Долгову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин отметил работу сенатора от Мурманской области Константина Долгова - его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: Константин Долгов

Владимир Путин отметил работу сенатора от Мурманской области Константина Долгова - его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Большая честь и радость получить из рук первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко высокую государственную награду в Кремле. Продолжу делать все, что в моих силах, на благо Родины. Служу России и нашему президенту! - поблагодарил Константин Долгов.

О том, что он удостоен награды, стало известно еще весной.

В 2005 году представитель Мурманской области в Совете Федерации Игорь Чернышенко также был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним: Владимир Путин наградил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса орденом Дружбы за заслуги в укреплении международных отношений.

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