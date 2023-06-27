Андрей Чибис наградил призеров олимпиад и набравших 100 баллов по ЕГЭ выпускников

Участники встречи тем временем поблагодарили главу региона за развитие науки, спорта и образования в Заполярье. Фото: Правительство Мурманской области
Губернатор Андрей Чибис наградил призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ.
- Результаты, которые вы показали – дорогого стоят, потому что такие люди как вы сегодня создают все новое: меняют мир к лучшему, делают открытия, запускают новые технологии. От всей души желаю, чтобы вы получили образование в том вузе, о котором мечтаете, а затем вернулись в родную Мурманскую область, – отметил Андрей Чибис.
Андрей Владимирович вручил благодарственные письма губернатора школьникам, их родителям и педагогам. Призеры олимпиады и их наставники также получили также денежные сертификаты в размере 150 и 100 тысяч рублей за каждое призовое место.
Участники встречи тем временем поблагодарили главу региона за развитие науки, спорта и образования в Заполярье.
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