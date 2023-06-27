Юрий Сердечкин об уничтожении кустов сирени в центре Мурманска: Я искренне возмущен

Мурманчане всегда остро переживают за зеленые насаждения в городе. Фото: vk.com/murmanskgroup

Мурманчане всегда остро переживают за зеленые насаждения в городе. Вырубка кустов сирени на проспекте Ленина у драмтеатра (которая только-только зацвела в столице Кольского Заполярья) не могла пройти бесследно - северяне возмущены этим событием.

На реакцию горожан обратили внимание в мэрии.

- Как и вы, я искренне возмущен тем, как варварски обошлись вчера с несколькими кустами сирени на проспекте Ленина. Разумеется, безопасности дорожного движения важно и нужно уделять особое внимание. Работы по опиловке деревьев и кустов необходимы для обеспечения видимости дорожных знаков и светофоров. Но во всем должен быть разумный подход! Там, где можно сберечь хотя бы 30 см ветвей - работать следует гораздо аккуратнее, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Он отметил, что дал поручение дорожным службам сохранять насаждения.

Напомним: весной жители Мурманска заметили, что у Семеновского озера вырубают деревья со стороны смотровой площадки. Северяне справедливо заволновались, ведь этот зеленый уголок - одно из любимых мест для отдыха.

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