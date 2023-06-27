Жители Мурманской области просят поставить лавочки на пути к водопаду в Териберке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мурманской области Татьяна Яблокова оставила на странице губернатора в «ВКонтакте» просьбу по благоустройству природного парка «Териберка».

- Обустройте, пожалуйста, пешеходный маршрут к водопаду лавочками, мусорными бачками и установите хотя бы пару биотуалетов (даже если только в начале маршрута, на парковке). Люди идут разного возраста, на столь длительном расстоянии необходим отдых, - написала северянка.

Ее предложение поддерживают многие земляки, да и туристам оно, наверняка, придет по нраву. В минприроды Мурманской области отметили, что благоустройство «Териберки» обязательно будет. - На данный момент идет подготовительная работа для обустройства входной группы, пешеходных настилов, зон кратковременного отдыха. На удалении от сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения организовать санитарную инфраструктуру непросто, однако работа в этом направлении также ведется, - отметили в профильном министерстве.

Напомним: в Териберке появился памятник голому мужчине.

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