В учебных заведениях Мурманской области созданы 122 «Парты Героя»

Как сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова, всего создано уже 122 таких парт в разных муниципалитетах Заполярья. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области планируется до конца года открыть «Парты Героя» во всех школах и колледжах региона. Проект направлен на то, чтобы увековечить Героев Отечества.

Как сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова, всего создано уже 122 таких парт в разных муниципалитетах Заполярья.

Напомним: в мае «Парты Героя» в честь погибших участников СВО открыли в Зареченске, а также в Кандалакшском индустриальном колледже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru