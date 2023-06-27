Стадион в Росте планируют достроить к концу августа 2023 года

Стадион в Росте - один из самых волнующих вопросов у жителей мурманского микрорайона. Фото: Администрация города Мурманска

Стадион в Росте - один из самых волнующих вопросов у жителей мурманского микрорайона. В 2022 году северяне на «Прямой линии» задали вопрос губернатору Мурманской области Андрею Чибису о судьбе недостроя, которые не могут закончить в строй с 2019 года.

- По голове уже за это настучали. Футбольное поле оказалось не по нормативным размерам, которое покрыть невозможно. Стыдно за товарищей, которые в муниципалитете за это отвечали. Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин лично этим занимается. Стадион в Росте будет, там очень удобная локация для этого. Деньги необходимые есть, - ответил тогда Андрей Владимирович.

Сейчас северяне снова интересуются судьбой объекта.

- Работы по строительству начались 24 мая, срок выполнения - до 29 августа. Уже выполнены работы по геодезической разбивке поля, выносу осей проекта, планировке нижнего слоя щебенки и финишное выравнивание земельного участка. В настоящее время выполняются работы по монтажу искусственной травы, - отметили в администрации Мурманска.

Напомним: в Мурманске кипит работа на стадионе «Юность». Глава администрации города Юрий Сердечкин вместе с главой города Игорем Морарем проверили, как идет ремонт на объекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru