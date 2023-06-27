В Мурманске у 348 человек выявлен рак легких

С 26 июня по 2 июля в России идет Неделя профилактики рака легких. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 26 июня по 2 июля в России идет Неделя профилактики рака легких.

По данным Мурманского областного онкологического диспансера в области отмечается рост случаев выявления рака легкого - в 2022 году впервые выявлено 348 мурманчан с данным диагнозом. В общей структуре онкологической заболеваемости рак легких занимает 3-е место.

Проблема раннего выявления патологии в том, что на начальной стадии у злокачественных опухолей в легких нет никаких тревожных симптомов и выявить заболевание можно только при профилактическом обследовании (флюорография, рентгенография).

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова перечислила факторы риска возникновения данной серьезной патологии:

- Самым главным фактором риска возникновения рака легкого является курение. Для курильщиков со стажем риск онкологии в 10 раз выше, чем для тех, кто не курит. Пассивное курение также относится к факторам риска.

- Угроза онкологии может возникнуть от перешедших в хроническую форму таких заболеваний органов дыхания как ХОБЛ, пневмофиброз, хронический обструктивный бронхит и другие. Причина риска - возникновение в легочной ткани рубцовых изменений.

- Рак легких связан с проживанием на территории с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

- Фактором риска также считается семейный анамнез - риск онкологии повышается для человека, если есть родственники с данным диагнозом.

- Специалист рассказала о несложных, но действенных мерах профилактики заболевания:

- Отказаться навсегда от табакокурения, включая альтернативные формы курения, а также не находиться в местах, где курят.

- Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания работникам с вредными условиями труда при контакте с произведенной пылью, химическими веществами, лаками, краской и др.

- Необходимо сбалансированно питаться: употреблять продукты с клетчаткой. В рационе должны быть не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов. Как источник белка нужно употреблять рыбу, мясо птицы, нежирное мясо. Необходимо ограничить до минимума потребление «вредных» продуктов: жирного, сладкого, соленого, острого, копченого, продуктов, содержащих заменитель молочного жира и трансжиры. Врач подчеркнула, что на начальной стадии рак легких хорошо поддается лечению - после операции в 80% случаев наступает стойкая ремиссия, и человек излечивается.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр, которые следует проходить ежегодно, позволяют выявить онкологию на ранней стадии. Это особенно важно помнить тем, у кого повышен риск заболеть раком легких.

Если вы курите, имеете хронические болезни органов дыхания, работаете на вредном производстве - ежегодно проходите профилактическое обследование, делайте рентгенографию или компьютерную томографию легких.

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