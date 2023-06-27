В экопункт в Мурманске можно сдать бумагу и книги за вознаграждение

Принимаемое сырье должно быть сухим и чистым. Фото: АО «Ситиматик».

В мурманский экопункт по приему вторсырья «Вторматик» теперь можно сдать не только пластик, но и бумагу и книги, получив за это вознаграждение.

- Указанные фракции принимаются без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. При этом глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики, - сообщает региональный оператор АО «Ситиматик».

Точка работает со вторника по субботу по адресу: Кольский проспект, 51. Принимаемое сырье должно быть сухим и чистым. Также рекомендуется его разделять – то есть складывать разные фракции отдельно друг от друга.

С актуальными расценками в экопункте можно ознакомиться на сайте.

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