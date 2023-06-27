Вот тебе и Гена Букин. В Териберке появился памятник голому мужчине

Фигура стоит, подбоченясь, и даже издалека можно рассмотреть кубики пресса и первичные половые признаки. Фото: Мурманский вестник / vk.com/mvestnik

«Ужас!», «Зачем???», «А ничего другого нельзя было поставить???», «Смотреть противно» - все это комментарии северян в соцсетях после того, как в Териберке появился памятник... голому мужчине.

Фигура стоит, подбоченясь, и даже издалека можно рассмотреть кубики пресса и первичные половые признаки. Памятник, установленный среди скал, вызвал у многих недоумение и массу вопросов. И ответ на них есть.

Статую (к слову, не металлическую, а пенополистирола), создали специально для съемок фильма «Заполярная звезда», главную роль в котором сыграет звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов. Работать над лентой будут в Мурманске и Териберке, поэтому памятник побывает и там, и там. К слову, Териберку в кадре переименуют.

— В основе сюжета - история Виктора Добрынина, который пропал с экранов и был забыт зрителями. Благодаря невероятному стечению обстоятельств артист попадает на небольшой островок в Баренцевом море, где его не просто знают и помнят. Здесь - он культовая личность и в честь него даже установлен памятник! Да и сам город назван в его честь – Добрынинск. Там и начинаются приключения героя, - сообщили в Центре поддержки кинопроизводства Мурманской области.

Киношную статую установили временно, а внешний ее вид обуславливается просто: «Заполярная звезда» - комедия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru