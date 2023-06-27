На заседании правительства Мурманской области обсудят образование

27 июня состоится очередное заседание правительства Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. Фото: Правительство Мурманской области
27 июня состоится очередное заседание правительства Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса.
- На нем обсудят итоги работы и основные направления развития системы образования Мурманской области, в том числе меры поддержки педагогов и участие в программе «Профессионалитет», - сообщили в региональном правительстве.
Начало трансляции - в 11.00.
Напомним: в Мурманской области ввели меру поддержки для студентов-медиков, которые проходят целевое обучение за пределами региона и получают высшее медицинское или фармацевтическое образование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru