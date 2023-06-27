На заседании правительства Мурманской области обсудят образование

27 июня состоится очередное заседание правительства Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. Фото: Правительство Мурманской области

27 июня состоится очередное заседание правительства Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса.

- На нем обсудят итоги работы и основные направления развития системы образования Мурманской области, в том числе меры поддержки педагогов и участие в программе «Профессионалитет», - сообщили в региональном правительстве.

Начало трансляции - в 11.00.

Напомним: в Мурманской области ввели меру поддержки для студентов-медиков, которые проходят целевое обучение за пределами региона и получают высшее медицинское или фармацевтическое образование.

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