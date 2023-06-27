Жителей Мурманской области будут постоянно обучать навыкам оказания первой помощи

Первыми мастер-класс прошли представители ведомств и различных организаций. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения Мурманской области подписало соглашение с Российским обществом первой помощи, и теперь северян будут на регулярной основе обучать важным навыкам.

- Крайне важно, чтобы каждый человек знал основные правила и приемы первой помощи и мог грамотно ее оказать при состояниях, угрожающих жизни или здоровью. Эти навыки доступны для освоения каждому человеку, и для этого совсем не обязательно иметь медицинское образование, – прокомментировал заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Первыми мастер-класс прошли представители ведомств и различных организаций. В частности, северян обучали, как правильно обращаться с тем, кто потерял создание, что делать, если нет дыхания ил есть кровотечение.

- Лишь небольшой процент населения знает, как правильно оказать первую помощь в бытовых условиях или чрезвычайной ситуации. Необходимо выходить на новый уровень подготовки людей по оказанию первой помощи и систематизировать процессы обучения этим жизненноважным навыкам, – отметил председатель Российского общества первой помощи Леонид Дежурный.

Напомним: первое знакомство с алкоголем зачастую происходит еще в детском или подростковом возрасте и нередко сопровождается тяжелыми последствиями. Медицинский психолог Центра общественного здоровья Екатерина Дмитриева рассказала о том, как уберечь детей от этого.

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