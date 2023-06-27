На фестивале «Териберка» презентуют настольную игру о Мурманской области

Игру «Поймай северное сияние» презентуют в Териберке. Фото: t.me/teriberkafest

15 и 16 июля пройдет традиционный фестиваль «Териберка». Одной из его особенностей станет презентация в местном ДК настольной игры про Мурманскую область «Поймай северное сияние».

- Участники смогут узнать, почему Кузоменьские пески называют поющими, полюбоваться на мурманского «Алешу», познакомиться с атомным ледоколом «Ленин», насладиться памятниками северного деревянного зодчества и другими интересными локациями, а также ответить на видеовопросы от туроператоров и аттестованных гидов Мурманской области, - сообщили организаторы фестиваля.

Также уже известны хедлайнеры масштабного мероприятия. В Териберку приедут HARU, Аффинаж, РАШН ВУМАН и Seville.

Напомним: в Мурманск приехали певец Родион Газманов и актриса Юлия Михалкова, которые приняли участие в фестивале-форуме волонтеров «Арктика. Лед тронулся» и помогали навести уборку на берегу Кольского залива 24 июня.

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