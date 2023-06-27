Воздух в Мурманской области прогреется до +23

Летняя погода пока задержится в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области пытается задержаться летняя погода. В ближайшие дни северяне еще могут насладиться теплом.

- Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 27 июня +14+19°, 28 июня +18+23°, 29 июня +11+16°, на юге области +17+22°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Однако местами по региону пройдут дожди. Правда, уже не ливневые, как в начале недели.

- 26 июня жарче всего было на востоке, куда ливневые дожди пришли позже всего: Ловозеро +25,6, Краснощелье +26,2. Больше всего осадков отметила Кандалакша, по которой прокатились грозы, там выпало 9 мм. Мурманск прервал свою полуторанедельную засуху, в городе выпало 3 мм осадков. Вполне возможно, это был последний нормальный дождь в июне, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: северянам рассказали, что означает белая пена в лужах.

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