Жительница Полярных Зорь пыталась убивать ножом, бутылками и разводным ключом

В качестве оружия северянка использовала все, что попадалось ей под руку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 15 лет изолировали от общества 51-летнюю жительницу Полярных Зорь, которая под градусом пыталась убивать людей.

Так, первое преступление случилось 10 февраля 2022 года, когда северянка выпивала в компании в поселке Зашеек. В какой-то момент она обиделась на своего сожителя, схватила нож и ударила его в шею. К счастью очевидцы быстро обезоружили даму и не дали ей убить человека.

Однако через месяц пьяная северянка вновь напала на сожителя, в этот раз использовав в качестве оружия уже две разбитые стеклянные бутылки. Мужчина снова выжил, но получил травмы, которые врачи оценили как тяжкий вред здоровью.

- Вечером 5 июня 2022 года обвиняемая ударила знакомого по голове разводным ключом, причинив его здоровью легкий вред. После того как мужчина покинул квартиру, она нанесла сожителю не менее двух ударов ножом в грудь, он скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Северянку обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям: за покушение на убийство, причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, причинение легкого вреда здоровью и убийство. Свою вину она категорически не признавала. В итоге ближайшие 15 лет она проведет в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить 500 тысяч рублей как компенсацию морального вреда матери убитого.

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