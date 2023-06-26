В Мурманске семь выпускниц сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Мурманске семь учениц сдали ЕГЭ, набрав по конкретным предметам максимальный балл. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске семь учениц сдали ЕГЭ, набрав по конкретным предметам максимальный балл. С отличными результатами выпускниц поздравил мэр города Игорь Морарь.

- Результаты в 100 баллов по русскому языку показали Полина Карабанова (гимназия № 10), Анастасия Чайка (Мурманский политехнический лицей), Софья Морозова (школа № 36) и Виктория Круглина (лицей № 2). ЕГЭ по литературе на 100 баллов написали выпускницы гимназии №2 Дарья Пахомова и Ирина Забелина, а историю лучше всех в городе сдала Дарья Романенко из Лицея № 2. Успехов в дальнейшей учебе! - отметил глава муниципалитета.

К слову, Виктория Круглина стала 100-бальницей по русскому, только заканчивая 10 класс. В выпускном классе Виктория сможет сосредоточиться на остальных предметах

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