Жителей Мурманска напугала белая пена в лужах, стоит ли из-за нее переживать

В Мурманске в лужах заметили белую пену. Фото: vk.com/pogoda51

Последнюю неделю в Мурманской области стояла такая прекрасная погода, что горожане во время прогулок больше смотрели по сторонам, чем под ноги, любуясь цветущими деревьями, голубым небом и красивыми облаками.

Но некоторые северяне все же рассмотрели лужи на асфальте и стали переживать - почему в них есть белая пена? Ответ прост

- Каждый год одно и то же. Мурманчане пугаются белой пены на лужах и водоемах в конце июня - начале июля. Никакие это не химикаты, вас никто не травит. Всего-навсего это пыльца от рябины, которую прибило первым за долгое время дождем, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: «КП»-Мурманск» узнала, стоит ли верить народным приметам о погоде.

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