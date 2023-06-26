В Мурманске спустя три часа потушили пожар в автогородке

В Мурманске спустя три часа полностью потушили пожар в автогородке на проспекте Героев-Североморцев. Фото: МЧС по Мурманской области
В Мурманске спустя три часа полностью потушили пожар в автогородке на проспекте Героев-Североморцев. Напомним: там вспыхнули гаражи, пострадал один человек.
- В 15.28 пожар ликвидирован. Предварительная площадь горения составила 50 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Апатитах из пожара в доме на улице Жемчужной спасли человека.
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