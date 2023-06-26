Владимир Путин наградил Андрея Чибиса орденом Дружбы

Мурманская область в 2023 году намерена развивать деловое сотрудничество с восемью странами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин наградил губернатора Мурманской области орденом Дружбы за заслуги в укреплении международных отношений.

- Символично, что в начале недели в Мурманске собрались представители дипломатических миссий более 10 государств, включая Китай, Иран, Турцию и государства Южной Америки. Заполярье последние годы действительно значительно расширило географию своих контактов. Главной же причиной награждения Андрея Чибиса высокой наградой мы считаем его активную позицию по продвижению Мурманской области, как ключевого региона освоения Арктики, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Мурманская область в 2023 году намерена развивать деловое сотрудничество с восемью странами. Среди них - Узбекистан, Республика Беларусь, Китай, Бразилия, Армения, Казахстан, Турция и ЮАР. В апреле регион посетила генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли, а в мае - делегация из Республики Беларусь во главе с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

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