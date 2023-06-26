Мобильная ярмарка «Наша рыба» 1 июля приедет в Кандалакшу

Мобильная ярмарка «Наша рыба» 1 июля будет работать в Кандалакше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» 1 июля будет работать в Кандалакше. Жители города смогут купить рыбу и морепродукты по ценам ниже рыночных.

- Выездная торговля состоится по адресу: г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 32 (вблизи кинотеатра «Нива», - сообщает АНО «Мурманконгресс».

Фудтраки будут открыты с 11.00 до 18.00.

Напомним: в Мурманской области лосося с признаками болезни в июле исследуют специалисты.

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