Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2023 11:39

В Ловозерском районе на берегу озера Кривое нашли тело мужчины

Следком проводит проверку
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
22 июня Ловозерском районе на берегу озера Кривое обнаружили тело мужчины.

22 июня Ловозерском районе на берегу озера Кривое обнаружили тело мужчины.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 июня Ловозерском районе на берегу озера Кривое обнаружили тело мужчины. Следственный комитет проводит проверку.

- Личность погибшего установлена, им является местный житель, 1991 года рождения. Тело без внешних признаков насильственной смерти, - уточнили в Следственном управлении СКР по Мурманской области.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: в Мурманске мужчина упал из окна гостиницы с высоты седьмого этажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru