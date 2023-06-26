В Ловозерском районе на берегу озера Кривое нашли тело мужчины

22 июня Ловозерском районе на берегу озера Кривое обнаружили тело мужчины. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 июня Ловозерском районе на берегу озера Кривое обнаружили тело мужчины. Следственный комитет проводит проверку.

- Личность погибшего установлена, им является местный житель, 1991 года рождения. Тело без внешних признаков насильственной смерти, - уточнили в Следственном управлении СКР по Мурманской области.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: в Мурманске мужчина упал из окна гостиницы с высоты седьмого этажа.

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