В мурманском автогородке горят гаражи, пострадал один человек

Один человек пострадал, его осмотрела бригадой скорой помощи. Фото: МЧС по Мурманской области

В Мурманске в автогородке №123 на проспекте Героев-североморцев случился пожар. Днем 26 июня там загорелись гаражи, возгорание сняли на видео.

- В 13.13 возгорание локализовано. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на месте происшествия, - сообщили в МЧС региона.

Один человек пострадал, его осмотрела бригадой скорой помощи. Мужчина обслужен амбулаторно.

Напомним: 18-летний житель Кандалакши чуть не сжег знакомого заживо в гараже.

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