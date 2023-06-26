В Мурманской области осенью появится новый тип пространства «Сопки»

Новые пространства создадут осенью этого года в Мурманске, Североморске и Полярном. Фото: Правительство Мурманской области
В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере - жить!» появятся центры «Сопки.Семья». Это будет новый вид такого общественного пространства.
В центрах планируется проводить культурно-досуговые мероприятия для родителей и детей, помогать семьям военнослужащих и участников СВО. Помощь семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, окажут психологи и другие специалисты.
- Это многофункциональное пространство, где северяне смогут провести время вместе с детьми, устранить недостаток общения и поучаствовать в культурных активностях, - рассказала на оперативном совещании министр культуры региона Ольга Обухова.
Новые пространства создадут осенью этого года в Мурманске, Североморске и Полярном.
Напомним: в Заозерске откроют восьмое по области пространство «Сопки.Спорт».
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