В Мурманской области осенью появится новый тип пространства «Сопки»

Новые пространства создадут осенью этого года в Мурманске, Североморске и Полярном. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере - жить!» появятся центры «Сопки.Семья». Это будет новый вид такого общественного пространства.

В центрах планируется проводить культурно-досуговые мероприятия для родителей и детей, помогать семьям военнослужащих и участников СВО. Помощь семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, окажут психологи и другие специалисты.

- Это многофункциональное пространство, где северяне смогут провести время вместе с детьми, устранить недостаток общения и поучаствовать в культурных активностях, - рассказала на оперативном совещании министр культуры региона Ольга Обухова.

Новые пространства создадут осенью этого года в Мурманске, Североморске и Полярном.

Напомним: в Заозерске откроют восьмое по области пространство «Сопки.Спорт».

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