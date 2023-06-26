18-летний житель Кандалакши чуть не сжег знакомого заживо в гараже

1 декабря 2022 года молодой человек выпивал с приятелями в гараже, отмечая день рождения одного из них. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18-летний житель Кандалакши проведет 2,8 года в исправительной колонии общего режима за то, что чуть не сжег человека заживо.

1 декабря 2022 года молодой человек выпивал с приятелями в гараже, отмечая день рождения одного из них. Под градусом завязалась ссора.

— Подсудимый умышленно вылил на лицо и одежду потерпевшего горючее вещество, после чего стал резко проводить пальцем руки по кремню зажигалки вблизи лица потерпевшего, сообщив о намерении поджечь его. Высказанные угрозы потерпевший воспринял реально, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

К счастью, до лишения жизни не дошло, но в отношении кандалакшанина возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством.

Почти три года в колонии молодой человек посчитал слишком суровым наказанием, поэтому попытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Напомним: В Мурманске вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который по неосторожности убил своего соседа. Мужчину обвиняли по части 4 ст. 111 УК РФ.

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