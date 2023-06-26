В Заозерске откроют восьмое по области пространство «Сопки.Спорт»

Всего в 2023 году планируют открыть минимум семь таких пространств. Фото: Правительство Мурманской области

В Заозерске в 2023 году откроют пространство «Сопки.Спорт». Оно станет восьмым по счету в Мурманской области.

— Такое поручение дал губернатор Андрей Чибис по итогам рабочей поездки в муниципалитет. Таким образом, в этом году в регионе появятся девять пространств, где молодые люди до 35 лет смогут бесплатно заниматься спортом, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Всего в 2023 году планируют открыть минимум семь таких пространств. Те, что открыты, посетили 28 тысяч северян.

Напомним: в трех городах Мурманской области появятся уникальные пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». Их создадут в Мурманске, Североморске и Александровске.

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