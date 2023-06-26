Певица Ольга Серябкина перепутала Мурманск с Ижевском

Выступавшая в Мурманске на День молодежи певица Ольга Серябкина перепутала заполярную столицу с Ижевском. Фото: Даниил ОПАРИН

Выступавшая в Мурманске на День молодежи певица Ольга Серябкина перепутала заполярную столицу с Ижевском.

- Ижевск, спасибо! - написала певица в своей группе во «ВКонтакте», при этом опубликовав видеозапись с концертом на Пяти Углах.

В комментариях северяне уже указали экс-солистке группы Serebro на ошибку.

В комментариях северяне уже указали экс-солистке группы Serebro на ошибку.

Напомним: в Мурманске праздничный концерт на День молодежи собрал шесть тысяч гостей.

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