Певица Ольга Серябкина перепутала Мурманск с Ижевском

Выступавшая в Мурманске на День молодежи певица Ольга Серябкина перепутала заполярную столицу с Ижевском.
Фото: Даниил ОПАРИН
Выступавшая в Мурманске на День молодежи певица Ольга Серябкина перепутала заполярную столицу с Ижевском.
- Ижевск, спасибо! - написала певица в своей группе во «ВКонтакте», при этом опубликовав видеозапись с концертом на Пяти Углах.
В комментариях северяне уже указали экс-солистке группы Serebro на ошибку.
В комментариях северяне уже указали экс-солистке группы Serebro на ошибку.
Напомним: в Мурманске праздничный концерт на День молодежи собрал шесть тысяч гостей.
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