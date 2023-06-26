Дорога Апатиты-Кировск станет четырехполосной

Протяженность реконструкции составит более 11 километров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области расширят трассу Апатиты-Кировск. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Стародубцев.

- Заключен контракт на реконструкцию дороги Апатиты-Кировск. Планируем, что к концу 2025 года получим четырехполосную трассу с пятью подземными переходами, двумя транспортными развязками и освещением по всей протяженности дороги, - отметил и.о. министра.

Протяженность реконструкции составит более 11 километров.

Напомним: в Мурманской области полностью отремонтировали три дороги по нацпроекту.

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