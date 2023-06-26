В Мурманской области полностью отремонтировали три дороги по нацпроекту

Всего в этом году планируется обновить более 900 тысяч квадратных метров автодорог Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ремонт дорог в Мурманской области в самом разгаре. Как сообщил губернатор Андрей Чибис по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже полностью обновлены три трасы.

- Отремонтировали дороги Кола–Зверосовхоз, Кола–Выходной и Пиренга–Ковдор. А также одну улицу в Мурманске. Еще девять объектов готовы на 90%, – отметил глава региона.

Также завершились работы на девяти улицах в Ревде, Апатитах, Молочном и Ловозере.

Всего в этом году планируется обновить более 900 тысяч квадратных метров автодорог Заполярья.

Напомним: в Мурманске по нацпроекту отремонтируют 18 участков дорог.

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