Звезда сериала «Счастливы вместе» приехал в Мурманск на съемки фильма

Виктор Логинов сыграет главную роль в фильме «Заполярная звезда»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманске приступили к съемкам фильма «Заполярная звезда», главную роль в котором сыграет звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов.
Если быть точным, то ролей в новой ленте у него две: отважный капитан Костик Воробьев и некогда знаменитый актер Виктор Добрынин.
— В основе сюжета - история Виктора Добрынина, который пропал с экранов и был забыт зрителями. Благодаря невероятному стечению обстоятельств артист попадает на небольшой островок в Баренцевом море, где его не просто знают и помнят. Здесь - он культовая личность и в честь него даже установлен памятник! Да и сам город назван в его честь – Добрынинск. Там и начинаются приключения героя, - сообщили в Центре поддержке кинопроизводства Мурманской области.
Помимо Мурманска съемки пройдут в Териберке. Поморское село «загримируют» под новый населенный пункт и создадут в нем новую улицу. Также специально для фильма создали памятник, который можно будет увидеть в кадре.
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