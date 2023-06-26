Звезда сериала «Счастливы вместе» приехал в Мурманск на съемки фильма

Виктор Логинов сыграет главную роль в фильме «Заполярная звезда» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске приступили к съемкам фильма «Заполярная звезда», главную роль в котором сыграет звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов.

Если быть точным, то ролей в новой ленте у него две: отважный капитан Костик Воробьев и некогда знаменитый актер Виктор Добрынин.

— В основе сюжета - история Виктора Добрынина, который пропал с экранов и был забыт зрителями. Благодаря невероятному стечению обстоятельств артист попадает на небольшой островок в Баренцевом море, где его не просто знают и помнят. Здесь - он культовая личность и в честь него даже установлен памятник! Да и сам город назван в его честь – Добрынинск. Там и начинаются приключения героя, - сообщили в Центре поддержке кинопроизводства Мурманской области.

Помимо Мурманска съемки пройдут в Териберке. Поморское село «загримируют» под новый населенный пункт и создадут в нем новую улицу. Также специально для фильма создали памятник, который можно будет увидеть в кадре.

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