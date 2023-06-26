В Апатитах из пожара в доме на улице Жемчужной спасли человека

Пожар тушили 11 спасателей с привлечением четырех единиц техники. Фото: vk.com/murman01

Вечером 25 июня в пятиэтажном доме в Апатитах на улице Жемчужной, 17 загорелась квартира. Огнеборцы спасли из языков пламени одного человека.

- В двухкомнатной квартире сгорела кровать, мебель и вещи домашнего обихода на площади 12 квадратных метров. Закопчены стены и потолок по всей площади. С верхних этажей одного человека спасли с помощью спасустройства, два человека эвакуировались самостоятельно, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар тушили 11 спасателей с привлечением четырех единиц техники. Причины происшествия и ущерб от него устанавливаются.

Напомним: в Мурманской области действует особый противопожарный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru