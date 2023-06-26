В районе Мурманского городского кладбища ночью горел лес

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Ночью 26 июня в районе Нового Мурманского городского кладбища недалеко от Колы произошел лесной пожар. На месте происшествия работали спасатели.

- Огонь уничтожил деревья, кустарники, ягодник и мох на общей площади 150 квадратных метров. В 06.17 пожар полностью ликвидирован огнеборцами с помощью ранцевых огнетушителей, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним: подросток отравился угарным газом во время пожара на стадионе в Снежногорске.

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