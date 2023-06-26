Полиция провела проверку после сообщения о бросавшемся на детей с ножом жителе Мурманска

Нарушителя задержали и доставили в Мурманский областной наркологический диспансер. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

В мурманских пабликах минувшей ночью появилась информация о том, что житель Мурманска на улице Аскольдовцев бросается с ножом на детей. После этого тот вступил в конфликт с другими мужчинами, на место приехала полиция.

- Нарушителя задержали и доставили в Мурманский областной наркологический диспансер. При досмотре гражданина каких-либо предметов, похожих на оружие, при нем не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Выяснилось, что северянин длительное время употреблял алкоголь.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает дополнительные обстоятельства происшествия.

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