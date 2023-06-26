ЕвроХим подарит Ковдору новые муралы

Картины выбраны жителями Ковдора. Фото: Светлана Колодкина

К 70-летнему юбилею города Ковдора в Мурманской области ЕвроХим подарит горожанам два новых мурала - художественных изображений, нанесенных на стены зданий.

Масштабный проект по благоустройству городских территорий входит в программу #ЕвроХимESG и реализуется во всех регионах присутствия компании. Это - комплексная программа, включающая экологические, образовательные и культурные проекты.

Картины, которые украсят городские фасады, выбраны жителями Ковдора. По результатам народного голосования в социальных сетях победителями стали образы сноубордиста и волка. Именно они расположатся на фасадах домов по улице Кошица рядом с уже существующим изображением оленя.

Благодаря уникальным арт-объектам столица Гипербореи приобретает новое узнаваемое лицо с помощью авторских работ мастеров стрит-арта. Первые три мурала появились в 2022 г. как подарок Ковдору в честь Дня города и 60-летия Ковдорского ГОКа.

Авторами картины с оленем стали уральские художники Сергей Акрамов и Андрей Топоров, которые долгое время работают вместе. Архитекторы по образованию, они создали сотни неповторимых каменных полотен не только в России, но и за рубежом. Новые муралы с изображениями волка и сноубордиста будут выполнены этими художниками.

Еще одну работу создал художник из Красноярска Александр Блосяк на фасаде жилого дома в исторической части города. Этот мурал наполнен символами, знаками и ключевыми элементами, которые объединяются в яркий образ «Ковдор - столица Гипербореи».

Автор третьего мурала - художник из Ярославля Александр Абросимов. Он изобразил на фасаде торгового центра тех, кому Ковдор обязан своим существованием - горняка и его помощника, а также карьерный самосвал БелАЗ.

Благодаря бренду «Ковдор - столица Гипербореи» и поддержке ЕвроХима, город успешно реализует проекты по благоустройству, это придает дополнительный импульс развитию города. Данный проект победил в восьми федеральных конкурсах, а Ковдор стал важным культурным и туристическим центром Арктического региона.

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