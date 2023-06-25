Родным погибшего на СВО жителя Мурманской области передали награды за бойца

За проявленные мужество и героизм Иван Ниткин награжден Орденом Мужества посмертно. Фото: vk.com/v_sadchikov

Родственникам военнослужащего Ивана Ниткина из Мурманской области, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, передали госнаграды за бойца. Северянина не стало в ноябре прошлого года, ему было 45 лет.

- Иван Николаевич был мастером спорта России по самбо. Близкие друзья организовали и провели в Мончегорске в память об Иване Николаевиче спортивный турнир, в котором приняли участие более 100 спортсменов со всего региона, - сообщил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

За проявленные мужество и героизм Иван Ниткин награжден Орденом Мужества посмертно.

Напомним: ранее губернатор Андрей Чибис сообщил о трех погибших на СВО северянах.

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