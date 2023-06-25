26 июня в Мурманской области пройдут дожди и грозы

Новая неделя начнется с дождей и гроз. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

После жарких выходных в Мурманскую области нагрянут дожди и грозы. Также ожидается похолодание, но только в северных районах.

- Ночью 26 июня местами пройдет небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +20+25, на севере области +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманской области действует особый противопожарный режим. Запрещается посещение лесов и разведение костров.

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