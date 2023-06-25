В ГИБДД сообщили подробности аварии под Апатитами с перевернувшимся квадроциклом с детьми

Выяснилось, что мужчина не имел водительских прав. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Апатитами минувшей ночью перевернулся квадроцикл, пассажирами которого были дети, а за рулем - пьяный водитель. В ГИБДД региона сообщили подробности аварии.

- В одном из дачных кооперативов Апатитского района водитель квадроцикла не справился с управлением, из-за чего транспорт опрокинулся. Несовершеннолетнему пассажиру, 2018 года рождения, оказана медицинская помощь на месте, другой, 2019 года рождения, обслужен амбулаторно, - уточнили в ведомстве.

Рассматривается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ и по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Также выяснилось, что мужчина не имел водительских прав. К тому же, он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, за что в отношении него составили соответствующие административные материалы. Квадроцикл отправили на спецстоянку.

Напомним: на Ура-Губе спасли северянина и его гидроцикл за 3 миллиона рублей.

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